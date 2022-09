Bonucci contro il VAR: «Fuorigioco? Dubbio su Candreva, lo dice l’erba!»

Dichiarazioni particolari di Bonucci dopo Juventus-Salernitana 2-2 (vedi articolo). Il difensore, al quale l’arbitro ha contestato un fuorigioco attivo sul gol di Milik che avrebbe portato al 3-2, su DAZN se la prende col VAR parlando di posizione di Candreva che lo teneva in gioco.

LA CONTESTAZIONE – Leonardo Bonucci prova a valutare il gol del possibile 3-2 di Juventus-Salernitana annullato: «Perché annullato? Rilevato un mio fuorigioco attivo. Premesso che Luigi Sepe non ci sarebbe mai arrivato su quella palla, la mia posizione non interferisce in nessun modo sul portiere o sull’eventuale intervento del portiere. Lo dice il regolamento. In più c’è il dubbio che non venga calcolata la posizione di Antonio Candreva in basso sul fuorigioco, perché nell’immagine non si vede dov’è Candreva. Io sono a meno di un metro dalla linea dell’area piccola, Candreva è molto più basso. Non lo dico io, lo dice la linea dell’erba. Mi auguro che loro abbiano tenuto conto di Candreva, anche se l’immagine dev’essere completa: non è successo. Non lo sapremo mai, ma a prescindere la mia posizione non è attiva e il difensore della Salernitana mi toglie la maglia. Ero diventato bianco come loro, c’è molto da recriminare su questo ma anche tanto da ridire sulla nostra prestazione a prescindere dall’arbitro. Se giochiamo come il primo tempo non andiamo da nessuna parte».