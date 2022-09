VIDEO – Sassuolo-Udinese 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Udinese, match della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Sassuolo-Udinese 1-3 nella sesta giornata di Serie A. La quarta vittoria consecutiva dell’Udinese vale il -1 dalla vetta della classifica. Un errore di Enzo Ebosse in uscita regala il vantaggio al Sassuolo, al 33′ Armand Laurienté pesca sulla destra Davide Frattesi che fulmina Marco Silvestri sul suo palo. Rovina però tutto il duo brasiliano formato da Matheus Henrique e Ruan Tressoldi, in chiusura di tempo. Il primo perde palla a centrocampo, il secondo fa fallo su Isaac Success ed è rosso per fallo con chiara occasione da gol. Gerard Deulofeu nella ripresa ci prova quasi dalla linea di fondo, prendendo il palo. L’Udinese pareggia con l’ingresso di Beto, che al 75′ su cross dal fondo di Roberto Pereyra sovrasta l’avverasrio e di testa fa 1-1. Nel primo minuto di recupero Lazar Samardzic completa il ribaltone, saltando Maxime Lopez per battere di destro sul secondo palo. Passano due minuti, Beto lanciato solo davanti al portiere fa doppietta e chiude i conti.

Video con gli highlights di Sassuolo-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.