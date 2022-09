Marchegiani: «Crescita Inter? No, il gioco non c’è. Handanovic il migliore!»

Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, si è espresso sulla prestazione dell’Inter contro il Torino. Tanta fatica soprattutto nel gioco. Handanovic il migliore

BENE MA NON BENISSIMO − Marchegiani frena gli entusiasmi dell’Inter dopo la vittoria col Torino: «Per l’Inter è stata una vittoria preziosissima, sono convinto che Simone Inzaghi e gli interisti siano contentissimi di poter vincere una partita così. Ma dal punto di vista del gioco non ho visto nessun miglioramento. Il Torino ha fatto le cose migliori, ha creato sei/sette situazioni veramente importanti e pericolose. Handanovic migliore in campo».