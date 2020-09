Bergomi: “Conte si è accorto della critica feroce sull’Inter. Eriksen…”

Giuseppe Bergomi

Conte è riuscito a ottenere Vidal, dopo che un mese fa la sua conferma all’Inter sembrava in forte dubbio. Giuseppe Bergomi, ospite di “Sky Calcio Club”, oltre a parlare del cileno e di Eriksen ha fatto notare una caratteristica che forse il tecnico non si aspettava prima del suo arrivo in nerazzurro.

DUE PESI E DUE MISURE – Giuseppe Bergomi si sofferma su Antonio Conte, inizialmente su come accoglierà l’acquisto in via di definizione: «Lui lo vede trequartista, ma Arturo Vidal è un centrocampista completo. Lo puoi utilizzare in tutto: in Inter-Barcellona, con tutti i ragazzini, era nei due di centrocampo. Lo puoi utilizzare in tutti i ruoli: se l’idea di Conte è di avere l’inserimento e i gol può fare bene, sennò da mezzala è importante. La posizione di Christian Eriksen? Ho sempre detto, dalla prima volta che l’ho visto, che questo non può essere un giocatore di Conte. Allenato da un altro allenatore sicuramente può rendere in maniera diversa: continuo a pensarlo alla stessa maniera e non sta giocando. Io penso sempre che all’Inter la critica sia più feroce rispetto a Milan e Juventus. È sempre stato così, Conte l’ha sempre vissuta da fuori e non se n’era accorto».