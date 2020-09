Criscitiello: “Inter, ora non hai più scuse! Conte? Deve cambiare modulo”

Condividi questo articolo

Michele Criscitiello

Il consueto editoriale di Michele Criscitiello, direttore di “Sportitalia”, per “Tuttomercatoweb.com”. Si parla di Inter e di Juventus, di lotta scudetto e dell’arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro. Conte, adesso, può contare su una batteria di centrocampisti d’alta scuola

Arturo Vidal è sbarcato a Milano (QUI i dettagli). L’Inter gli farà svolgere le visite mediche in queste ore per poi ufficializzarlo. Antonio Conte ha finalmente il centrocampista d’assalto che cercava da un anno. Con l’arrivo del cileno, secondo Michele Criscitiello, le ambizioni dell’Inter non possono essere occultate: “L’Inter non si può nascondere – scrive nell’editoriale per “Tuttomercatoweb.com” – perché Giuseppe Marotta sta facendo di tutto per regalare a Conte una squadra pronta per vincere tutto, almeno lo scudetto. Oggi con l’ufficialità di Vidal, sicuramente, l’introduzione non scavalca la Juventus ma sicuramente non possiamo più dire che la Juventus parta con i favori del pronostico. Inter e Juventus sono sullo stesso piano con Conte che deve rappresentare il valore aggiunto rispetto all’esordiente Andrea Pirlo. I nerazzurri fanno paura e con una mentalità diversa potrebbero fare bene anche in Europa, a patto che Conte faccia la Champions League con un modulo e un atteggiamento diversi. Perché il suo 3-5-2, soprattutto a livello europeo, è fratello di un 5-3-2 che non è mai risultato vincente contro le grandi. Non lo diciamo noi ma la storia”.