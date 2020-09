Sorrentino: “L’Inter entro fine mercato fa un colpo! Conte, bello scegliere”

Condividi questo articolo

Stefano Sorrentino

Sorrentino, ex portiere, ha parlato dell’Inter nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1. A suo avviso Conte, da qui al 5 ottobre, riuscirà a ottenere un altro grande acquisto dopo quello di Vidal, che sarà ufficiale nelle prossime ore.

AGGIUNTA DI SPESSORE – Stefano Sorrentino valuta l’arrivo di Arturo Vidal: «Adesso il centrocampo dell’Inter è importante. Sono in tanti, per Antonio Conte sarà bello da una parte scegliere chi far giocare. Stiamo parlando di un grandissimo giocatore, se sta bene fisicamente può fare la differenza alla grande. Conte? Sarà contento se gli sfoltiscono un po’ la rosa, sono in tanti lì. Poi, secondo me, ho l’idea che l’Inter da qui alla fine del mercato piazzi un colpo importante. Non so quale, ma ho questa sensazione qua. Voglio far sognare un po’ i tifosi dell’Inter, ma il post di Lionel Messi (vedi articolo) può aver scatenato qualcosa».