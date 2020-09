VIDEO – Juventus-Sampdoria 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Cristiano Ronaldo Juventus-Sampdoria

Juventus-Sampdoria, posticipo della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



TRIS NELLA PRIMA – Juventus-Sampdoria 3-0 nel posticipo della prima giornata di Serie A. Il debutto di Andrea Pirlo come allenatore è a senso unico, perché la Juventus non ha difficoltà a fare tre gol per altrettanti punti. Il primo lo firma Dejan Kulusevski al 13′, con un bel sinistro rasoterra a giro dopo un rimpallo che lo aveva favorito al limite dell’area. Cristiano Ronaldo, a secco nelle precedenti due prime giornate di campionato in bianconero, va vicino alla rete con un sinistro potente che finisce sulla traversa, così come un’incursione su giocata di Aaron Ramsey con destro a lato. Nella ripresa la Sampdoria inserisce Fabio Quagliarella, lasciato inizialmente in panchina, ma punge poco. I blucerchiati dietro fanno acqua e Leonardo Bonucci ringrazia al 78′, quando su mischia da angolo Bartosz Bereszynski liscia e regala palla nell’area piccola ai bianconeri. Un diagonale di Cristiano Ronaldo chiude il tris a due minuti dal termine, dopo che i due portieri Emil Audero (su Weston McKennie) e Wojciech Szczesny (su sponda deviata da Bonucci) si erano superati in precedenza. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.