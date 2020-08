Beretta: “Conte-Inter, a lui sarebbero serviti due giocatori. In finale…”

Conte incontrerà l’Inter nel martedì appena cominciato e potrebbe arrivare l’addio. L’allenatore Mario Beretta, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha ipotizzato cosa si sarebbe aspettato il tecnico salentino in sede di mercato.

SENSAZIONI NEGATIVE – Mario Beretta non lo dice apertamente, ma è dubbioso sulla permanenza di Antonio Conte all’Inter. L’allenatore torna sulla finale di Europa League col Siviglia di venerdì per spiegare il nervosismo della squadra: «L’allenatore trasmette, i giocatori vedono. Magari trasmette anche senza parlare, con gli atteggiamenti e con la comunicazione non verbale. C’è trasmissione netta, che si percepisce. Cosa gli è mancato? Probabilmente una punta in più ci sarebbe stata, per gli impegni dell’Inter avrebbe fatto comodo. Comunque Alexis Sanchez ha avuto qualche problema, avere solo Lautaro Martinez… A centrocampo anche, quindi un centrocampista e un attaccante».