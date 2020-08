Lautaro Martinez post-Suarez, da Barcellona la data dell’ennesimo affondo

Lautaro Martinez è, come noto, il principale obiettivo di mercato del Barcellona e potrebbe sostituire Suarez. Sull’uruguayano stasera si è detto che non rescinderà il contratto con i blaugrana (vedi articolo), ma il quotidiano catalano Mundo Deportivo insiste su un collegamento fra le due operazioni.

RICAMBIO SUDAMERICANO – Non c’è da sorprendersi del fatto che la stampa catalana apra col mercato del Barcellona e con ipotesi di acquisti, nonostante le restrizioni economiche del club e la crisi sportiva. Così il Mundo Deportivo in prima pagina oggi: “Ronald Koeman non li vuole. Ha comunicato a Luis Suarez, Arturo Vidal, Samuel Umtiti e Ivan Rakitic che non conta su di loro. Philippe Coutinho ha invece un posto nel progetto, e il tecnico conferma anche Jordi Alba e Sergio Busquets. L’uscita di Suarez aprirà l’operazione Lautaro Martinez, che può arrivare a settembre”.