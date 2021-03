Berardi e Caputo lasciano ritiro dell’Italia: a rischio gare con Roma e Inter?

Lo riporta “Sky Sport”: Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini lasceranno domani mattina il ritiro dell’Italia e non saranno a disposizione per le due sfide con Bulgaria e Lituania. Il punto sulle condizioni dei due neroverdi, in vista del recupero con l’Inter del 7 aprile

INDISPONIBILI – La pausa nazionali miete le prime due vittime? Difficile dirlo, ma Berardi, Caputo e Chiellini lasceranno domani mattina il ritiro dell’Italia di Roberto Mancini e faranno ritorno ai rispettivi club. Niente gare con Bulgaria e Lituania, dunque: le motivazioni restano però ancora ignote. La notizia è stata riportata da “Sky Sport”, ma l’emittente non ha aggiunto ulteriori dettagli.

DUBBIO – Si tratta di un aggiornamento non da poco in casa neroverde. Alla ripresa del campionato, infatti, la formazione di Roberto De Zerbi affronterà Roma e Inter nell’arco di tre giorni (rispettivamente il 3 e il 7 aprile). Ovviamente è ancora presto per capire se si tratti di due infortuni (e nel caso di quale entità) oppure se sia una scelta conservativa a seguito di leggeri affaticamenti. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.