Hakimi in campo 90′, ma il Marocco non sfonda: solo 0-0 con la Mauritania

Marocco-Mauritania, match valido per la quinta giornata di qualificazione all’African Nations Cup, è terminata 0-0. Achraf Hakimi, come molti tra i suoi compagni dell’Inter in nazionale, è rimasto in campo per tutti i novanta minuti

SPREMUTO – Il Marocco di Achraf Hakimi non è riuscito a trovare la via della rete contro la Mauritania, nella quinta giornata del gruppo E di qualificazione all’African Nations Cup. L’esterno nerazzurro è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, più recupero, ma senza riuscire a sbloccare il risultato.