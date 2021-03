Ds Borussia Monchengladbach: «Lazaro? Nessuna decisione presa»

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha fatto il punto sul futuro di Valentino Lazaro, in prestito dall’Inter, al quotidiano tedesco Bild

DUBBI – Il futuro di Valentino Lazaro è in bilico. L’esterno austriaco, di proprietà dell’Inter ma in prestito al Borussia Monchengladbach, sta vivendo un’annata costellata di infortuni. Proprio per questo, secondo Bild, il club tedesco difficilmente deciderà di acquistarlo a titolo definitivo dal club nerazzurro. Il direttore sportivo del Gladbach, Max Eberl, ha provato a fare chiarezza sul futuro del classe ’96: «Lazaro? Se resta, dipenderà dal modo in cui decideremo di organizzare la squadra. Al momento, però, non abbiamo alcuna opzione di acquisto con lui. E nessuna decisione è stata ancora presa».

SCENARI – Qualche tempo fa, Eberl aveva smentito il presunto riscatto da 14 milioni che l’Inter avrebbe inserito nell’accordo col Borussia Monchengladbach. Gli infortuni dell’austriaco complicano un eventuale acquisto a titolo definitivo. Ma in ogni caso, come confermato dal ds dei tedeschi, l’affare è ancora tutto da imbastire (vedi approfondimento).

Fonte: Bild.de – Christian Hornung