Benzema prima di Sheriff-Inter avvicina il Real Madrid agli ottavi: Shakhtar KO!

Benzema è il protagonista assoluto di Real Madrid-Shakhtar Donetsk. La doppietta dell’attaccante francese ristabilisce l’ordine nel Gruppo D di UEFA Champions League a meno di mezz’ora dall’inizio di Sheriff Tiraspol-Inter

BENZEMA BIS – Il Real Madrid balza al primo posto del girone in solitaria, staccando lo Sheriff Tiraspol, in attesa della seconda partita della quarta giornata. La doppietta firmata Karim Benzema tra il 14′ e il 61′ vale tre punti e riduce ogni rischio, visto il momentaneo pareggio di Fernando al 39′. Il 2-1 di Madrid sorride al Real di Carlo Ancelotti, che guida il Gruppo D di UEFA Champions League con 9 punti. Tutt’altro stato d’animo in casa Shakthar Donetsk, che resta ultimo a quota 1. La squadra di Roberto De Zerbi è prossima all’eliminazione aritmetica. Il risultato di Sheriff-Inter (vedi formazioni ufficiali) potrebbe già essere decisivo, anche in ottica “retrocessione” in Europa League da febbraio. Si riparte dai 6 punti dello Sheriff secondo e dai 4 dell’Inter terza.