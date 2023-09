Il Benfica si rafforza in vista dell’Inter, preso un terzino dal PSG!

Proprio sul gong del calciomercato, il Benfica ha chiuso per l’acquisto sulla fascia sinistra, ormai orfana di Grimaldo, volato in direzione Bayer Leverkusen. I lusitani affronteranno l’Inter in Champions League

NUOVO ARRIVO − Il Benfica si rinforza in vista dell’Inter, preso Bernat dal PSG. Il comunicato del club lusitano: “Il terzino sinistro Juan Bernat, 30 anni, fa parte della squadra di calcio professionistica dello Sport Lisboa e Benfica. Il nazionale spagnolo arriva al Club in prestito dal Paris Saint-Germain, valido per una stagione”.