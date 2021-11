Belotti si ferma per infortunio: salta Inter-Torino ma occhio anche al mercato

Belotti non rivedrà il campo prima del nuovo anno ed è da capire in che modo lo farà con la maglia del Torino, visto il contratto in scadenza. L’attaccante granata non sarà a disposizione per Inter-Torino di fine anno

GALLO KO – “Nuovi esami strumentali per Andrea Belotti. Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Questo è il report medico ufficializzato sul proprio sito dal Torino, che dovrà rinunciare al suo capitano e centravanti per almeno un paio di mesi. Scontata, a questo punto, l’assenza di Belotti nella sfida pre-natalizia Inter-Torino, in calendario il 22 dicembre. Ma l’infortunio del classe ’93 granata complicherà anche i piani di mercato. Con il contratto in scadenza a fine stagione, Belotti il 1° febbraio 2022 potrà già accordarsi con un nuovo club. Difficile ipotizzare che possa cambiare maglia da infortunato nel corso del mese di gennaio, ma tutto è possibile…