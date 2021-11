Thiago Motta: «Inter, tanto da ringraziare. Ma nei 90′ daremo il massimo»

Thiago Motta tornerà domani sera a San Siro per affrontare da allenatore quell’Inter in cui ha militato da giocatore e vinto il Triplete nel 2010. In conferenza stampa il tecnico dello Spezia ha fatto il punto sul suo passato in nerazzurro e sulla partita di domani.

CONCENTRATO – Queste le parole di Thiago Motta su Inter-Spezia di domani: «Io cerco di pensare partita per partita. Domani andranno in campo i giocatori migliori possibili in questo momento. Cerco sempre di mettere i più forti in campo e ogni partita vogliamo competere al massimo con l’avversario. All’Inter sono stato benissimo, i tifosi mi hanno accolto in modo fantastico dal primo all’ultimo giorno. Io e la mia famiglia siamo stati benissimo non solo a livello sportivo, ma anche personale. Ho tanto da ringraziare, ma solo prima e dopo la partita. Durante sarò concentrato al massimo così come i miei giocatori solo sulla sfida».