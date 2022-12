Bellinazzo: «Zhang ci tiene all’Inter. Il problema è l’indebitamento»

Marco Bellinazzo, collegato in diretta a Tutti Convocati, parla della situazione finanziaria dell’Inter. Secondo l’esperto, il problema vero dei nerazzurri riguarda l’indebitamento. Zhang vuole comunque rimanere al timone, cercando un partner in supporto

VOLONTÀ DI CONTINUARE – Ecco le parole di Marco Bellinazzo riguardo alla situazione finanziaria dell’Inter e alle idee della famiglia Zhang per rimanere al comando: «Zhang è molto attaccato alla causa nerazzurra. Con il natale i mercati non saranno più generosi, soprattutto se si andrà verso il rifinanziamento del prestito con Oaktree. Queste operazioni si devono fare almeno 12 mesi prima. Il problema è che c’è un mercato molto sfavorevole, con la risalita dei tassi. Andare a spuntare un tasso migliore di interesse non sarebbe facile. Il problema dell’Inter è l’indebitamento, circa 100 mln di oneri. Una zavorra, come partire con un giocatore in meno in squadra. Credo che la proprietà voglia in tutti i modi trovare la strada per continuare, tenendo la squadra competitiva sul fronte competitivo, sia con il progetto stadio, anche se l’atteggiamento del comune è tutto fuorché incoraggiato ad accelerare l’Iter. C’è bisogno di una svolta, Zhang vorrebbe un partner che accompagni l’Inter in questo percorso. È più facile che trovi qualcuno disposto a metter soldi ma anche a occuparsi della gestione».