Sugoni: «Mercato concentrato sui rinnovi. D’ambrosio, novità importanti»

Alessandro Sugoni parla del calciomercato dell’Inter. L’esperto afferma che il mercato sarà incentrato più sui rinnovi che sui rinforzi. La novità sono i contatti per il rinnovo di D’ambrosio

D’AMBROSIO, ARIA DI RINNOVO – Ecco le parole di Alessandro Sugoni riguardo alla situazione rinnovi in casa Inter. La novità è la volontà di Danilo D’ambrosio e del club nerazzurro di raggiungere un accordo: «D’ambrosio vuole restare. La volontà di entrambe le parti è quella di trovare un accordo. Per il resto, sarà un mercato incentrato sui rinnovi. In casa Inter quello che preoccupa di più è quello di Skriniar. C’è ottimismo, ma non è mai arrivata la risposta definitiva da parte del giocatore. L’Inter ha fatto trapelare una possibilità di accelerazione pre mondiale, ma il giocatore sta ancora riflettendo. Più tranquilla la situazione di Darmian, che va verso un rinnovo biennale. Ausilio ha parlato anche di Dzeko, vedremo».

NUOVA TENDENZA – Sugoni parla anche della nuova tendenza delle società sportive a non preoccuparsi fin da subito sui rinnovi: «L’Inter sta affrontando i rinnovi, ormai da qualche anno, come le società inglesi. I club non si sono fatti prendere dalla paura di perdere i giocatori in scadenza. L’esempio più lampante è il Tottenham con Eriksen, ceduto poi all’Inter. L’Inter affronta queste questioni di volta in volta». Così conclude Sugoni sui rinnovi in casa Inter.