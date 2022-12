Ravezzani: «Zhang? Risultati accettabili e debito senza precedenti! Inter…»

Ravezzani si pronuncia con grande pessimismo sul futuro dell’Inter e sul lavoro di Zhang. Il direttore di Telelombardia, ritiene peraltro non eclatanti i risultati corretti

ILLUSIONE − Fabio Ravezzani su Tmw Radio discute sul futuro dei nerazzurri: «Ci sono due aspetti da considerare su Zhang: uno quello che ha già detto Marotta, ovvero che Zhang ha messo tanti soldi sul piatto, ottenendo anche accettabili risultati – sono stati un po’ Morattiani, vincendo solo uno Scudetto – ma hanno portato l’Inter ad una situazione di debito mai vista prima. L’Inter ha valore pari a zero. Mi inqueta quello che si legge dalla Cina, mi fa simpatia ma attorno gli stanno accadendo cose negative. Mi chiedo che futuro ha, brinda con lo champagne senza aver i soldi per pagarlo. L’euforia di Zhang non è la fotografia dell’Inter. Se poi qualche tifoso si illude va bene».