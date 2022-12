Ceccarini: «Scalvini? Inter pensa a varie opzioni! In estate sicuro ceduto…»

Ceccarini ha detto la sua su Scalvini, giovane difensore dell’Atalanta nel mirino dell’Inter. Secondo l’esperto di mercato, un giocatore sarà ceduto sicuramente dai nerazzurri

MOSSE − Niccolò Ceccarini su Tmw Radio descrive il mercato dei nerazzurri: «Non si può avere un atteggiamento aggressivo sul mercato. Scalvini? Normale che una società debba mettere davanti a sé mille ipotesi. L’Inter ha tre giocatori in difesa: Bastoni, Skriniar e de Vrij. Il primo resta, gli altri due sono in bilico. Se uno di questi due andasse via, Scalvini potrebbe essere uno dei sostituti. Ma per me quello più vicino ad uscire è Dumfries, che alla fine lo venderanno. Richiesta dell’Atalanta alta, 40 milioni di euro. Ma giusto che una società abbia dei piani alternativi».