Bellinazzo: «Suning, Inter tranquilla con Oaktree. Momento difficile»

Marco Bellinazzo – giornalista del “Sole 24 ore” esperto in questioni economiche nel mondo del calcio – è intervenuto a “Sky Sport 24” dove ha parlato della situazione di Suning e dell’Inter.

MOMENTO DIFFICILE – Questa l’analisi di Marco Bellinazzo sulle questioni legate alla riorganizzazione del gruppo Suning e degli effetti che può avere sull’Inter: «I programmi di Suning restano quelli, di autofinanziamento e ricerca di stabilità. È una situazione che avrà ancora delle sorprese nelle prossime settimane. La certezza per l’Inter si chiama Oaktree. Se la galassia Suning dovesse avere problemi e dovesse cedere, il fondo subentrerebbe e parliamo di un fondo che gestisce 160 miliardi e può garantire una transizione tranquilla. Il momento è difficile e va superato con operazioni intelligenti che consentano di irrobustire sportivamente il club, senza incidere ulteriormente sul bilancio. Sarà fondamentale ridare stabilità con la riapertura degli stadi, non solo per i nerazzurri ma per tutti i club».