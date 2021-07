Pirola, fatta per il ritorno al Monza! Domani le visite mediche: la formula

Pirola torna in Serie B, ancora una volta al Monza. Il club ha superato ancora una volta la richieste di diversi club, anche di Serie A, aggiudicandosi ancora una volta il giocatore in prestito.

RITORNO – Lorenzo Pirola ritorna al Monza, è praticamente fatta per il suo trasferimento. Domani il difensore svolgerà le visite mediche con il club e sarà a disposizione di mister Giovanni Stroppa per la nuova stagione in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, il difensore sarà ceduto dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, e contro-riscatto in favore del club nerazzurro, fissato a 1 milione.