Calhanoglu al lavoro con l’Inter, oggi doppia seduta per il turco

Hakan Calhanoglu ha svolto oggi il suo primo allenamento con la maglia dell’Inter agli ordini di Simone Inzaghi. Doppia seduta per il centrocampista turco ex Milan.

Oggi ad Appiano Gentile doppio allenamento per l’Inter, ancora monca dei numerosi nazionali impegnati in Europei e Copa America, agli ordini di Simone Inzaghi. E’ stato anche il giorno di Hakan Calahoglu che oggi ha svolto il suo primo allenamento con i nerazzurri. Il centrocampista turco, prelevato qualche settimana fa a parametro zero dopo gli anni al Milan, ha svolto una doppia seduta e punta ad esserci per la prima amichevole stagionale contro il Lugano. A riportarlo è Silvia Vallini in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport 24”.