Bellinazzo: “Serie A, trapela una considerazione sulla data per la ripresa”

La Serie A potrebbe tornare presto in campo, per completare la “maledetta” stagione 2019-2020. Marco Bellinazzo, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, fa sapere che inizia a circolare una voce sempre più insistente sulla data della ripresa.

SI RICOMINCIA? – Quando la Serie A tornerà in campo l’emergenza Coronavirus sarà superata, e quest’ultima sarebbe la notizia migliore in assoluto. Marco Bellinazzo aggiorna sulle evoluzioni del calendario: «L’esigenza primaria è arrivare a completare, non si sa bene come e fino a che data, i tornei. Perlomeno quelli di vertice. Questa è l’esigenza delle leghe, che ha ribadito a modo suo l’UEFA e che ha ribadito oggi la FIFA. Ha detto che i contratti sono stipulati sino a fine stagione, quindi dovrà essere inteso sino alla fine della stagione: una volta giocate le coppe europee e i campionati si potrà decretare lo stop alle competizioni. Bisogna capire quando si potrà ripartire con quella successiva per individuare la sessione di calciomercato. È ancora tutto prematuro, se non una considerazione che sta trapelando negli ambienti sanitari e sportivi che, trascorso il mese di aprile, dall’inizio di maggio si potrà ragionare sulla possibilità di riprendere gli allenamenti. All’inizio di giugno si potrebbe tornare a giocare, ovviamente a porte chiuse».