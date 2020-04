Marino: “Musso può emulare Handanovic, fra i primi 4-5 al mondo! Inter…”

Musso è un nome su cui, nelle ultime settimane, si è parlato in ottica Inter. Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ne ha parlato in collegamento con “Sportitalia Mercato”, paragonando l’argentino direttamente a Handanovic.

INTERESSE VERO O PRESUNTO? – Pierpaolo Marino non conferma le voci sull’Inter: «Per la verità con noi non si è ancora fatto nessuno vivo. Però se hanno messo gli occhi addosso fanno bene, perché credo che Juan Musso sia un portiere, per maturità, doti tecniche e professionalità del ragazzo, che ha un futuro per collocarlo fra i primi cinque portieri al mondo. Questo sarà il punto del suo arrivo nelle graduatorie mondiali dei portieri: di questo sono sicuro, non posso sbagliarmi avendo avuto quasi un anno. Non posso vedere un mercato estivo, però Musso e Rodrigo de Paul sono giocatori che chi ci mette gli occhi addosso non sbaglia niente».

IL PARAGONE – Marino prevede una grande carriera per il suo portiere: «Ho grande rispetto di Samir Handanovic, però Musso sicuramente può emularne la carriera. Non mi azzardo a dire più forte, perché Handanovic ha rappresentato negli ultimi quattro-cinque anni il meglio del ruolo nel mondo. Musso ha qualità notevoli nella tecnica di base, nell’esplosività e nella serietà nei comportamenti e negli allenamenti, che completano queste doti che nel calcio moderno altrimenti non bastano. Mi fa pensare che possa arrivare fra i primi cinque del mondo nel suo ruolo».