Bellinazzo: «Inter, da Zhang in arrivo buona notizia: aumento di capitale!»

Bellinazzo parla della decisione di Zhang di cedere l’Inter. Il giornalista, ospite di “Diretta Sportiva”, spiega la situazione finanziaria della società nerazzurra e comunica una novità positiva. Di seguito le sue dichiarazioni sulle frequenze di Radio Sportiva.

SITUAZIONE FINANZIARIA- L’Inter e Steven Zhang sembrano sulla strada dell’addio (vedi articolo). Marco Bellinazzo descrive la situazione finanziaria della proprietà nerazzurra: «Suning e la famiglia Zhang, da circa un anno e mezzo, sono sul mercato. Cercano un partner finanziario in prima battuta, un socio. Ma, evidentemente, quando si va sul mercato tutto può succedere. Perché in pochi sono disposti ad essere soci di minoranza. Mentre è più semplice voler controllare un club come l’Inter e acquistarlo. A questo punto è chiaro che si deve andare a verificare quella che è la possibilità economica del compratore in rapporto alle esigenze del venditore. Come sappiamo sono esigenze importanti quelle di Steven Zhang. Parliamo di 1 miliardo e 200 mila euro come valore assegnato al club. È tutto aperto, quindi. L’Inter viene da anni difficili come tanti club, per via del Covid-19. Tra pochi giorni sarà approvato il bilancio del 2022, che mostrerà una perdita di 120/130 milioni di euro. Circa la metà della perdita dell’anno scorso. La notizia positiva è che ci sarà un aumento di capitale da parte della proprietà, che andrà coprire questa perdita. E questo è importante per dare serenità all’ambiente e all’Inter e per dare continuità in un momento in cui ci sono tante indiscrezioni che si rincorrono».