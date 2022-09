Durica: «Skriniar tra i migliori al mondo ma non ha le qualità di Skrtel»

Skriniar è uno dei leader dell’Inter e della Slovacchia. L’ex Nazionale Ian Durica però non è di questo avviso, o meglio non ha le qualità di leadership e carisma di Skrtel

MANCANZA DI LEADERSHIP − Durica tira un po’ le orecchie agli uomini di maggior esperienza della Slovacchia. Tra questi anche Skriniar dell’Inter: «Skriniar è uno dei migliori difensori del mondo, ma non ha le qualità di Skrtel. Lobotka è un eccellente giocatore di calcio, ma un brav’uomo nel cuore. Non riesco a immaginare che alzi la voce ai suoi compagni di squadra. Ai miei tempi avevamo Marek Hamšík e Martin Škrtel. Un genio e un professore, rispettivamente un capo e un capitano. Ora non abbiamo nessuno». Le sue parole a Futbal.Pravda.