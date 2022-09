Pessina: «Aspettiamo Ranocchia a Monzello! Si è ritirato con serenità»

Matteo Pessina ha parlato del ritiro di Ranocchia. Il centrocampista brianzolo ha confermato la serenità del giocatore nell’aver preso la difficile decisone. Le sue parole sull’ex Inter a Monza-News

SERENO − Pessina si è espresso anche sul ritiro dell’ormai ex compagno Andrea Ranocchia. Le sue parole sull’ex giocatore dell’Inter: «Siamo tutti uniti come una famiglia. Ha deciso di ritirarsi in tutta serenità per le sue ragioni, gli siamo vicini, lo aspettiamo a Monzello, ha detto che verrà presto ad abbracciarci tutti e ci spiegherà meglio lui».