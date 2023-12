Bellinazzo: «Inter, bilancio verso risanamento! Zhang, due scenari»

Marco Bellinazzo fa chiarezza sui conti dell’Inter. Intervistato da Gianluca Rossi su YouTube il giornalista ha chiarito la posizione della proprietà e le prossime mosse

Questa la spiegazione di Bellinazzo: «Il bilancio al 30 giugno sta proseguendo sulla linea del risanamento. Costi che si riducono, perdite importanti che però si riducono e l’indebitamento sta scendendo. I parametri di bilancio dell’Inter sono conformi al FPF italiano, che si misura in indice di liquidità, la FIGC richiede 0,6 e l’Inter è ad 1. E in linea anche con i paletti dell’UEFA con il settlement agreement. La parte critica ha a che fare con l’indebitamento finanziario che è quello è più immediato, vanno sottratti i debiti e le disponibilità liquide, per cui arriviamo a circa 500 milioni con quello che è il fatturato strutturale del club che è di circa 400 milioni che si avvicina a quella parità richiesta dalla UEFA».

FUTURO – Bellinazzo parla del futuro del club: «L’impegno della famiglia Zhang non è mai mancato. Sia pure in questi anni non più direttamente ma verso la linea di credito aperta con OakTree. Perché una società a monte della catena di controllo dell’ìInter ha sottoscritto il famoso bond con Oaktree, aprendo quella linea di finanziamento che a scadere varrà 350 milioni. Il fatto che non sia stato rifinanziato crea tensioni ed incertezze. C’è da dire che aver atteso questi ultimi mesi del 2023 è stato opportuno, in quanto rispetto allo scenario dei tassi che c’era qualche mese fa la situazione si sta ribaltando. Prima c’era un modello con tassi che continuavano a crescere, ora è l’opposto sia in Europa che negli Stati Uniti. La scadenza a maggio 2024 non permetterà di cogliere l’opportunità di ripetuti tagli da parte delle banche centrali, ma l’Inter potrà scontare il tasso d’interesse rifinanziando il debito con Oaktree o con altri fondi che forniranno le risorse per chiudere questo debito. Si sono aperte anche dinamiche positive nella football industry, lo scenario del Mondiale per Club. Dovrebbe essere sciolto il nodo legato allo stadio. Per Zhang potrebbe essere più interessante avere soci di minoranza o avere quando la situazione sarà più chiara ed il mercato potrà valutare meglio come l’Inter. Vedremo poi quale sarà il montepremi fissato dalla FIFA per il torneo, che saranno extra-reddito. Uno scenario che, a meno di offerte particolarmente vantaggiose adesso, spinge Zhang a cercare un accordo con istituti finanziari per bypassare la scadenza attuale con Oaktree. Sarebbe folle perdere l’Inter per 350 milioni. Zilliacus? Solo un’offerta, mai una trattativa».