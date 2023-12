Genoa, lo stato di forma in vista dell’Inter: un solo +3

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Genoa, valevole per la diciottesima giornata di Serie A e in programma domani sera a Marassi. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Alberto Gilardino arriva alla sfida, con una sola vittoria alle spalle.

STATO DI FORMA – Inter e Genoa si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra di Alberto Gilardino ha trovato la vittoria soltanto una volta, ovvero grazie all’1-2 della scorsa giornata in trasferta contro il Sassuolo. Un risultato che fa seguito all’1-1 contro la Juventus a Marassi, alla sconfitta per 1-0 contro il Monza, all’eliminazione dalla Coppa Italia dopo l’1-0 dell’Olimpico contro la Lazio e infine il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Empoli. Un ruolino di marcia che però non deve far abbassare la guardia all’Inter, considerando lo score dei genoani contro le grandi in questo campionato.