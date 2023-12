ESCLUSIVA IN − Facchetti: «Lautaro Martinez, doppia concatenazione! Bisseck? Sorrido»

Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda Giacinto e noto scrittore, ha parlato a Inter-News.it. Lautaro Martinez tra i temi trattati, così come la crescita di Bisseck e la grande stagione dei nerazzurri.

Facchetti, prima parte di stagione pazzesca dell’Inter. Se lo aspettava?

Sinceramente no. Speravo ovviamente, come tutti, che la parte trionfale dell’anno scorso con quello che è stato il raggiungimento della finale di Istanbul, per come è stata raggiunta e per come è stata giocata, avesse dato maggiore consapevolezza a tutti. Dall’allenatore ai giocatori. Però sicuramente l’estate, che aveva costretto la dirigenza a dover vendere il portiere, uno dei prezzi pregiati, più i vari Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, non pensavo che tutto girasse così bene. Invece, è stato fatto un grande lavoro sotto tutti i livelli. La dirigenza ha scelto sostituti all’altezza, dando grande consapevolezza a tutti. Poi l’allenatore ha fatto un grande lavoro sul campo facendo crescere parecchi giocatori, riuscendo a trovare veramente una grande armonia. Tutti abbiamo pensato che con la partenza di Brozovic l’Inter potesse perdere qualcosa. Invece Inzaghi è riuscito a trovare soluzioni con intuizioni, capacità e intelligenza.

Tajon Buchanan vicino all’Inter. Facchetti, lo conosce?

Sinceramente no, però negli ultimi anni l’Inter non ha sbagliato acquisti e quando ha potuto spendere non ha sbagliato.

Facchetti, a proposito di acquisti. In estate l’Inter ha cambiato tanto. C’è un giocatore che più l’ha sorpreso?

Marcus Thuram sicuramente. Nelle poche volte in cui l’avevo visto giocare mi era piaciuto. È un giocatore intelligente, oltre che dotato fisicamente. Devo dire che da noi si è inserito molto bene costruendo un grande feeling con Lautaro Martinez. Sta incidendo non solo per i gol, ma anche per il rendimento che sta dando alla squadra. Poi l’altro Yann Aurel Bisseck. Uno su cui nessuno avrebbe scommesso. Sorrido quando penso a lui perché mio figlio, sin dall’estate, era fissatissimo. Continuava a lamentarsi ogni settimana perché non lo vedeva giocare. Ci aveva visto bene. Come Lucio? Bisseck è giovane e ha molta possibilità di crescere, lo si è visto. È molto coraggioso, non ha paura di azzardare, anche in avanti. Soluzione in più per noi.

Lautaro Martinez trascinatore.

Per me Lautaro Martinez il salto l’ha fatto lo scorso anno quando tornò dal Mondiale e la fascia passò da Milan Skriniar a lui. Questa doppia concatenazione di Mondiale vinto e fascia da capitano lo ha cambiato dandogli più convinzione e responsabilità. Poi fa parte di un gruppo molto coeso, che secondo me è la vera chiave di questi successi.

Facchetti, sarà lotta scudetto tra Inter e Juventus, oppure ci sarà il rientro di una terza squadra?

Mi sembra che sia un duello tra Inter e Juventus. Poi tutto è possibile, ma credo che sarà lotta finale a due. Sono le due squadre che maggiormente hanno dimostrato compattezza e continuità di risultati. Nonché unione di intenti tra società e campo.

In Champions League sarà Inter-Atletico Madrid. Facchetti, che ne pensa?

Poteva andar meglio, ma poteva andare anche peggio. L’Atletico Madrid ha una certa abitudine a giocare in queste competizioni, è una squadra esperta, una squadra tignosa, che difende molto bene. Non è una partita da prendere certamente sottogamba. Ma credo che l’Inter ormai possa giocarsela con tutte. Certo l’Atletico Madrid è una squadra forte, con dei singoli importanti, ma questa Inter se la può giocare sicuramente.

