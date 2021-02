Beccalossi: Â«Eriksen? Contento si sia svegliato! Vidal non al topÂ»

Beccalossi: «Eriksen? Contento si sia svegliato! Vidal non al top»

Evaristo Beccalossi

Beccalossi è contento che Eriksen stia migliorando di partita in partita. L’ex fantasista dell’Inter, ospite di Sportitalia, ha fatto il punto sia sul rendimento recente del danese sia sullo stato di forma di Vidal.

LE SCELTE IN MEZZO – Così Evaristo Beccalossi sul centrocampo dell’Inter: «Se stesse bene Arturo Vidal credo che, nel vario turnover, ci possa giocare benissimo con Christian Eriksen. La cosa è che Vidal non mi sembra sia al top della forma: probabilmente veniva da una situazione diversa a Barcellona, dove danno la palla a Lionel Messi e poi risolve lui i problemi. Qua con Antonio Conte, che lo conosceva, c’è da pedalare. Menomale che ha recuperato Eriksen: provato davanti alla difesa e poi trequartista, ma è un giocatore dai piedi buoni e secondo me può fare anche il centrocampista. È un giocatore che al mercato di gennaio, se c’era qualche situazione favorevole, poteva andare via. Sono contento che si sia svegliato, fra virgolette, perché è uno che è bravo tecnicamente. Ha dimostrato di essere un giocatore importante, ma non mi aspettavo ci mettesse così tanto».