VIDEO – Verona-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

VERONA, ITALY – FEBRUARY 27: Antonin Barak of Hellas Verona celebrates after scoring their side’s first goal during the Serie A match between Hellas Verona FC and Juventus at Stadio Marcantonio Bentegodi on February 27, 2021 in Verona, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Verona-Juventus, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



MEZZO PASSO FALSO – Verona-Juventus 1-1 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Juventus non va oltre il pari al Bentegodi. Il Verona impone lo stesso risultato dell’andata ai bianconeri, stavolta in rimonta. Inizio pessimo da parte dell’Hellas, che per cinque minuti sbaglia quasi tutte le giocate. Ha però la migliore occasione in avvio, con un cross da destra per il colpo di testa di Marco Davide Faraoni che Wojciech Szczesny con un prodigio manda sul palo. Primo tempo con poca qualità e ancora meno occasioni, Juventus quasi mai vicina al gol. Ci riesce, invece, subito dopo l’intervallo con Federico Chiesa che attira su di sé tutta la difesa scaligera e serve sulla destra il meglio piazzato Cristiano Ronaldo per lo 0-1 al 49’. E i bianconeri potrebbero anche raddoppiare poco dopo, con un tiro a botta sicura di Aaron Ramsey murato da Giangiacomo Magnani. Ivan Juric capisce che qualcosa nel Verona non va e fa qualche cambio: funziona soprattutto Darko Lazovic. Il serbo, al 78’, fa partire un gran cross che Antonin Barak di testa trasforma nell’1-1, suo sesto gol in campionato. A cinque minuti dalla fine ancora Lazovic protagonista: destro potente e Szczesny lo manda sulla traversa, secondo legno del Verona. L’ultima chance ce l’ha Cristiano Ronaldo, ma al 91′ spedisce una punizione dai venti metri sulla barriera. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.