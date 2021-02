Lautaro Martinez, rinnovo in arrivo: senza clausola? Non...

Lautaro Martinez, rinnovo in arrivo: senza clausola? Non l'unico all'Inter

Lautaro Martinez – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez si avvicina al rinnovo di contratto con l’Inter, come segnalato ieri (vedi articolo). Anche Alfredo Pedullà si esprime sulla stessa linea, vedendo vicino il prolungamento dell’argentino: possibile sia tolta la famosa clausola rescissoria da centoundici milioni di euro. E il Toro non è l’unico vicino a essere blindato.

TUTTO FATTO – Alfredo Pedullà, ospite di Sportitalia, preannuncia la firma di Lautaro Martinez: «Il rinnovo è una cosa che bisogna soltanto aspettare. Hanno apparecchiato bene, il Barcellona è alle spalle: lui stesso ha ammesso che c’è stato un momento di sbandamento, ha ammesso l’interesse. È stato onesto ad ammetterlo, soltanto che il Barcellona ha parlato con Lautaro Martinez ma non aveva i soldi della clausola. Il rinnovo arriverà, perché è stato apparecchiato. Non prenderà chiaramente i soldi che gli aveva promesso il Barcellona, che ha pensato all’ingaggio ma non al cartellino. Lui adesso sta benissimo, in coppia con Romelu Lukaku, si tratta solo di far passare i tempi tecnici: l’Inter ha delle cose da risolvere, ma sui rinnovi alcune cose le ha già impostate e definite. Anche per Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e forse pure Nicolò Barella. Aspettiamo i tempi tecnici, probabilmente sarà tolta anche la clausola: lui è contento».