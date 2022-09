Il Bayern Monaco torna a pareggiare dopo l’Inter! De Ligt regala il rigore: 2-2 con lo Stoccarda

Il Bayern Monaco non riesce più a vincere in campionato, nonostante la vittoria in settimana contro l’Inter. Sembrava tutto facile per gli uomini di Julian Nagelsmann, ma un’ingenuità di Matthijs de Ligt regala il calcio di rigore allo Stoccarda praticamente allo scadere per il gol del 2-2 finale.

TERZO DI FILA – Altro pareggio per il Bayern Monaco in campionato dopo la vittoria in settimana con l’Inter. Julian Nagelsmann cambia 6/11 rispetto la formazione vista in UEFA Champions League con i nerazzurri e continua a non vincere: terzo pareggio di fila in Bundesliga. Decisiva sul finale l’ingenuità dell’ex Juventus, Matthijs de Ligt, che commette un fallo da rigore per il 2-2 finale. Al 36′ del primo tempo sblocca la partita il giocatore più inaspettato: il giovanissimo Mathys Tel, classe 2005. Al 57′ arriva la risposta dello Stoccarda co Fuhrich. Al 60′ gol di un altro giovane predestinato, Musiala, schierato dietro l’unica punta (Muller). Lo Stoccarda resta comunque in partita e al 92′ trova la rete del pareggio, come già detto, da calcio di rigore.