Nosotti: «Inter, con il Torino è LA partita! Inzaghi non patisca i cambi»

L’Inter alle ore 18.00 sfida il Torino a San Siro nel match valevole per la sesta giornata di Serie A (vedi formazioni ufficiali). Nosotti spiega qual è stato finora secondo lui il problema di Inzaghi e quanto siano importanti i 3 punti

PARTITA FONDAMENTALE – L’Inter con il Torino ha bisogno di una vittoria per risollevarsi dalle due sconfitte con Milan e Bayern Monaco. Marco Nosotti sottolinea proprio l’importanza della sfida: «Io credo che sia importante ritrovare certezze e solidità, soprattutto nei secondi tempi dove l’Inter subisce tanto e ha bisogno di avere una risposta. La squadra di Inzaghi tira molto, recupera abbastanza, segna anche con chi entra dalla panchina e quindi vuol dire che ha i giocatori in rosa che possono cambiare le cose. Inzaghi deve gestire questa continuità, non deve patire i cambi. Nella gestione ci sono tante partite nella partita e non sempre è stato efficace. Io credo che al di là di Inzaghi, chiunque si affiderebbe ai suoi in questo momento perché viene da due sconfitte pesantissime. Questa diventa LA partita».