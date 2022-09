De Grandis: «Inter, Dimarco può aiutare in fase di spinta! Ritrovare la luce»

L’Inter alle ore 18.00 affronta il Torino a San Siro (QUI le formazioni ufficiali) per provare a ripartire dopo le pesanti sconfitte con Milan e Bayern Monaco. De Grandis commenta le scelte di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport

OBIETTIVO 3 PUNTI – L’Inter di Simone Inzaghi tra pochissimo affronta il Torino a San Siro. Stefano De Grandis commenta le scelte del tecnico nerazzurro: «L’Inter deve allontanare gli spettri, cercare di trovare la luce e ritrovare autostima perché mi sembra una squadra confusa e impaurita. Inzaghi prova a cambiare qualcosa ma sulla falsariga della squadra che preferisce lui. Dimarco può aiutare in fase di spinta anche perché da quella parte c’è Darmian che non è un mancino naturale. L’anno scorso avevi Perisic che è stato pazzesco. Inzaghi vuole vincere con il Torino, non sta pensando al Viktoria Plzen».