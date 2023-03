Barzaghi: «Stadio Inter e Milan? Non escludo un’ipotesi! Credo anche…»

Inter e Milan si separano sulla questione stadio, andando avanti ognuna per la sua strada. O almeno queste sembrano le ultime intenzioni dei due club, quello rossonero in primis. Marco Barzaghi non esclude però un’ipotesi: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

STRADE SEPARATE – Inter e Milan vanno avanti ognuna per la sua strada sulla questione stadio con il progetto del nuovo San Siro che a questo punto rischia di saltare. Marco Barzaghi commenta le ultime dichiarazioni di Alessandro Antonello (vedi articolo): «Mi sembra che Antonello l’abbia confermato, non dicendolo chiaramente, ma ha fatto capire che c’è questo piano B già pronto nel caso in cui il Milan andasse avanti da solo. Dall’Ippodromo La Maura è arrivata una smentita quindi direi che è tutto in alto mare. Però mi sembra di aver capito che il Milan voglia andare da solo».

MOTIVAZIONI – Alla base della decisione del Milan, secondo Barzaghi, non c’è una mancanza di fiducia nei confronti di Suning: «Se il Milan non si fida di Zhang? Io credo che con il cambio di proprietà l’idea sia quella di andare a farsi uno stadio da soli. Però chiaramente penso anche che i proprietari del Milan non hanno ben capito qual è la situazione e quanto tempo si è perso per far partire questo progetto che ora rischia anche di saltare».

MOSSA TATTICA – Barzaghi si chiede che fine farà San Siro adesso e non esclude un’ipotesi: «Ora che fanno, San Siro lo lasciano inutilizzato? Io sono sempre stato di quelli romantici considerandolo un monumento da ristrutturare come è stato fatto con il Bernabeu, si spenderebbe anche di meno. Mi sembra però che sia una prospettiva che non è quasi stata presa in considerazione. Può essere un modo per spingere il Comune a dare il via libera una volta per tutte, non escludiamolo».