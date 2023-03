Visnadi: «Dimarco non fa rimpiangere Perisic. Inter non indebolita»

Facendo un’analisi sul rendimento in stagione dell’Inter, il giornalista Gianni Visnadi – sulle frequenze di Radio Sportiva – ha parlato del valore della rosa nerazzurra. Elogiando in particolar modo Federico Dimarco

CALO DI RENDIMENTO – Gianni Visnadi ha fatto il punto sul rendimento dell’Inter in relazione alla rosa, non nascondendo qualche lieve critica a Simone Inzaghi: «L’anno scorso sono usciti Hakimi, Lukaku ed Eriksen e abbiamo giustamente detto tutti che l’Inter era più debole. Quest’anno sono usciti solo Perisic e Sanchez, ma i nerazzurri non si sono indeboliti così tanto rispetto allo scorso anno. Il percorso di Inzaghi lo scorso anno non l’ho ritenuto deludente, ma questa stagione è diverso. È stato trovato Dimarco sulla sinistra che non sta facendo rimpiangere Perisic ed è tornato Lukaku, ma il rendimento rispetto allo scorso anno è calato. Nei fatti è questa la situazione».