Barzaghi (Sky): “Inter, difesa arma in piÃ¹. De Vrij, numeri pazzeschi”

Barzaghi (Sky): “Inter, difesa arma in più. De Vrij, numeri pazzeschi”

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, Matteo Barzaghi – inviato e giornalista spesso al seguito della squadra nerazzurra – ha analizzato il momento dell’Inter e la forza della sua difesa guidata anche dai numeri pazzeschi di Stefan de Vrij.

MIGLIOR REPARTO – Terzo attacco del campionato, ma soprattutto prima difesa (a pari merito). Queste sono le statistiche dell’Inter capolista, che fonda i suoi successi proprio sul reparto difensivo. Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, Matteo Barzaghi ha analizzato proprio questi numeri, specialmente quelli di Stefan de Vrij: «La difesa è l’arma in più dell’Inter. Nel campionato i nerazzurri hanno la miglior difesa, insieme alla Lazio. La forza della difesa nerazzurra si nota di più nel computo dei tiri verso la porta subiti, soltanto 77. Da questo si capisce che lo scontro con i biancocelesti sarà bellissimo e soprattutto che le due squadre non hanno nulla di meno della Juventus. Di de Vrij se ne parla poco, è un giocatore straordinario che sta facendo una stagione pazzesca: 21 presenze, due gol fatti, tre assist e ben 81 respinte difensive. Lui è fondamentale non solo a marcare, ma anche a impostare».