Serie A, Giudice Sportivo 23ª giornata: Inter, squalifica per Stellini

La ventitreesima giornata di Serie A si è conclusa col derby Inter-Milan di domenica, che ai nerazzurri ha dato un altro squalificato dal Giudice Sportivo. Stavolta non si tratta di un giocatore, bensì dell’allenatore in seconda Stellini.

I PROVVEDIMENTI – Una giornata a Cristian Stellini, allenatore in seconda dell’Inter, espulso al 56′ del derby vinto 4-2 con il Milan. La motivazione data dal Giudice Sportivo è “per avere, uscendo dall’area tecnica, contestato con gesti plateali una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Nello specifico si tratta del fallo (inesistente) che ha portato all’ammonizione di Milan Skriniar, poco dopo il 2-2, con conseguente giallo anche a Nicolò Barella per proteste. Per Lazio-Inter di domenica non ci sono squalificati, nei nerazzurri rientrano Alessandro Bastoni, Tommaso Berni e Lautaro Martinez mentre nei biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventitreesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 23ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Radja Nainggolan (Cagliari), Andrea Conti (Milan), Bryan Cristante (Roma), Albin Ekdal (Sampdoria), Armando Izzo (Torino)

DIFFIDATI 23ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Mattia Bani (Bologna), Nahitan Nandez (Cagliari), Pedro Obiang (Sassuolo)

Quarta ammonizione: Jerdy Schouten (Bologna), Stefano Sturaro (Genoa), Leonardo Bonucci, Paulo Dybala (Juventus), Felipe Caicedo (Lazio), Andrea Rispoli (Lecce), Diego Demme (Napoli), Roberto D’Aversa (allenatore Parma), Nicola Murru (Sampdoria), Gabriel Strefezza (SPAL), Matteo Pessina (Verona)