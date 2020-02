Elio: “Lukaku sempre allergo: Ã¨ buono. Inter forte, Conte grande”

Elio: “Lukaku sempre allergo: è buono. Inter forte, Conte grande”

Elio, intervistato da “Sportmediaset”, ha parlato dell’Inter dagli studi della sua nuova casa di produzione: elogi per Antonio Conte e Romelu Lukaku, gli uomini simbolo di questa stagione nerazzurra. Ecco le sue parole

SQUADRA FORTE – Tra i tanti tifosi vip dell’Inter c’è sicuramente Stefano Belisari, in arte Elio: il cantante è l’autore, insieme a Graziano Romani, dell’inno “C’è solo l’Inter”. Il musicista ha detto la sua sulla stagione nerazzurra: «È stata messa in piedi una squadra mentalmente forte, l’anno prossimo può essere quello buono. Lukaku è ottimista, buono, forte. Mena, ma è sempre allegro. Conte me l’aspettavo esattamente com’è, lo osservavo alla Juventus, al Chelsea e in Nazionale ed è un grande allenatore».

