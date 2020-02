De Grandis: “De Vrij nel derby partita fantastica. Gol Lukaku da annullare”

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, Stefano De Grandis – giornalista sportivo di Sky – ha commentato il derby vinto dall’Inter per 4-2 dal Milan, sottolineando l’immensa prestazione di Stefan de Vrij.

SQUADRA A METÀ – Continuano i commenti sul derby e sulla lotta Scudetto a due giorni dal termine della quarta giornata di ritorno della Serie A. Negli studi di “Sky Sport”, ha analizzato la partita il giornalista sportivo Stefano De Grandis, che ha definito l’Inter una squadra da valutare a metà, viste le due prestazioni nel primo e nel secondo tempo: «Proprio come Cristiano Ronaldo non è bastato alla Juventus, Ibrahimovic non è bastato al Milan, nonostante la sua grandissima prestazione. Sul suo gol sbaglia Skriniar, che si perde la marcatura a uomo. L’Inter vista nel derby è da valutare per metà, perché nel primo tempo ha preso due gol anche se poi nel secondo tempo ha cominciato ad attaccare, con il secondo gol sul filo del fuorigioco. Sul primo gol è bravissimo Brozovic che fa un colpo da maestro. Il gol del 3-2 è bellissimo, de Vrij ha fatto una partita fenomenale in difesa e una torsione fantastica sul gol. Quello di Lukaku è la ciliegina sulla torta, ma per me quel gol andrebbe annullato perché mette le mani su Kjaer. Mette la sua fisicità a servizio di un’Inter che ora raggiunge la Juventus».