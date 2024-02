Barzaghi: «Roma-Inter delicata. Prova di maturità per Inzaghi!»

Dopo aver evidenziato l’importanza di Lautaro Martinez, Matteo Barzaghi dice la sua sul valore e il livello di difficoltà di Roma-Inter, prossima sfida in programma sul calendario di Inzaghi.

MATURITÀ – Manca davvero poco per rivedere la squadra di Simone Inzaghi in campo, questa volta in trasferta all’Olimpico. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, esprime qualche considerazione su Roma-Inter: «Quella di sabato è una sfida delicata perché dovrà mettere alla prova soprattutto la maturità dell’Inter. Dopo aver vinto lo scontro diretto con la Juventus la squadra deve essere brava a mantenere la stessa soglia di attenzione, concentrazione e la stessa cattiveria agonistica per vincere un altro match diretto. Fin qui Inzaghi è stato perfetto in queste grandi sfide, perché a parte il pareggio all’andata contro la Juventus, le ha vinte tutte».