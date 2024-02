Barzaghi: «Inter semi Lautaro Martinez dipendente. Ecco il perché!»

La stagione e i numeri di Lautaro Martinez (di cui in questi giorni si sta discutendo per il rinnovo di contratto) lasciano a bocca aperta l’Inter. Ma non è una novità e neanche una totale dipendenza. Lo spiega Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport 24.

CENTRALE – Matteo Barzaghi analizza le ultime stagioni all’Inter di Lautaro Martinez, con un focus particolare sull’ultima: «Siamo partiti dai tempi della Lu-La, con Romelu Lukaku, che vinsero lo scudetto. Poi è arrivato Edin Dzeko e ha giocato benissimo insieme al Toro. È tornato il belga, anche a giocare bene con l’argentino. Poi è arrivato Marcus Thuram e s’intendono benissimo insieme. Abbiam sempre parlato dell’altra punta ma dopo tutti questi anni ci rendiamo conto che quello che non cambia mai è sempre Lautaro Martinez e con lui gli attacchi funzionano bene. 51 gol fatti per l’Inter in Serie A e dieci subiti. 19 li ha fatti l’argentino per cui per forza di cose un giocatore così diventa importantissima. Senza Lautaro Martinez l’Inter farebbe fatica, questo è innegabile vista la sua forza non solo dal punto di vista realizzativo ma anche di leadership. Per cui sicuramente qualsiasi squadra sarebbe dipendente da un giocatore così. Però comunque l’Inter è una macchina da gol, segna sempre e tanto. Per cui può essere evitabile ma nel caso toccherebbe agli altri sopperire a quest’assenza». Intanto, la presenza del Toro è certa per la sfida Roma-Inter di sabato prossimo.