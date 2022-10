Barzaghi: «Lukaku, nel suo cuore l’Inter. Le scuse dopo il gol rappresentano…»

Barzaghi, al termine di Inter-Viktoria Plzen, racconta quanto avvenuto a San Siro dopo il gol di Lukaku. In collegamento da Milano, l’inviato di Sky Sport 24 riporta le emozioni dell’attaccante belga, tornato in campo con i nerazzurri, in Champions League e al gol, in una sola serata.

LA FINE DI UN CAPITOLO – Matteo Barzaghi ci tiene a raccontare le emozioni vissute da Romelu Lukaku nel corso di Inter-Viktoria Plzen e non solo. Il giornalista, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, afferma «Lukaku oggi ha definitivamente trovato il modo di riappacificarsi con il mondo dell’Inter. Si tratta del suo primo gol a San Siro da quando è tornato quest’estate. Per questo è andato a celebrarlo sotto la curva, chiedendo scusa e baciando la maglia. Quel gesto significa tantissimo per un giocatore che ha fatto di tutto per tornare a Milano, anche a livello economico. Lukaku ha sofferto molto per l’infortunio che lo ha tenuto fuori più tempo del previsto. Ha provato in tutti i modi a tornare il prima possibile, ha lavorato molto e oggi aveva tanta voglia di dimostrarlo. Anche nei riguardi di chi poteva pensare che si stesse trattenendo in vista del Mondiale (vedi articolo). Quello che Lukaku sentiva nel cuore era tornare all’Inter, a casa sua. Le sue scuse di oggi sono per mettere definitivamente il punto e chiudere il capitolo iniziato quando lui aveva lasciato l’Inter per il Chelsea». Un resoconto dettagliato, quello di Barzaghi per “Champions League Show”, sugli ultimi mesi travagliati vissuti da Lukaku. Ciò che c’è di certo è l’incisività dell’attaccante belga per i nerazzurri. Dopo due mesi di stop forzato è tornato in campo, in Champions League e al gol, accolto dai più di 70 mila tifosi festanti di San Siro. Il tutto in un’unica, magica, serata interista.