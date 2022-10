Barzaghi: «Cosa si diceva di Lukaku? In Inter-Viktoria Plezen atteggiamento…»

Barzaghi interviene con un commento al termine di Inter-Viktoria Plzen. Il giornalista ha qualcosa da dire su Lukaku, tornato in campo e anche al gol dopo il lungo stop causato dall’infortunio.

ATTEGGIAMENTO − Matteo Barzaghi ha qualcosa da dire su Romelu Lukaku e sull’impatto dell’attaccante nella partita di Champions League. Così interviene il giornalista al termine di Inter-Viktoria Plzen (vedi pagelle): «Com’era la storia: Lukaku si tiene per i Mondiali?! Eh si…aveva proprio l’atteggiamento di uno che si tiene in campo». Tante le chiacchiere ascoltate sul giocatore belga nel periodo in cui l’infortunio lo ha costretto fuori dal campo. Ora, però, Lukaku è tornato e può essere lui stesso a smentire quanto si è detto sul suo conto. Proprio come ha fatto questa stasera, quando, accolto dagli applausi di San Siro, ha mandato in rete la palla del 4-0.