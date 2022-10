Bucciantini: «Inter, situazione diversa dalla Juventus! Lukaku e Brozovic…»

Marco Bucciantini commenta le differenze tra la situazione della Juventus – sconfitta ieri contro il Benfica e uscita dalla Champions League – e quella dell’Inter. I nerazzurri, secondo il giornalista, si trovano in un momento migliore per quello fatto in passato. Inoltre, Bucciantini parla dei rientri imminenti di Lukaku e Brozovic, che potrebbero dare nuova linfa alla squadra nerazzurra

DIFFERENZE – Marco Bucciantini, collegato sulle frequenze di Radio Sportiva a Microfono Aperto, afferma che la situazione della Juventus è molto diversa da quella dell’Inter. Il giornalista non si riferisce solo al momento attuale, ma richiama il passato per dimostrare che i nerazzurri siano a un livello differente: «C’è una differenza tra la Juventus e l’Inter. I nerazzurri avevano qualcosa da ritrovare, per quello fatto nel presente e nel recente passato. Dovevano semplicemente ritrovare qualcosa che aveva già costruito».

MOLTE SOLUZIONI – Il giornalista ha poi commentato la situazione infortuni in casa nerazzurra. I rientri di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic serviranno all’Inter, che ha però anche altre soluzioni: «Lukaku e Brozovic danno altre possibilità ma ce ne sono altre. Basti pensare a Calhanoglu, che come regista sta facendo bene. Oppure Mikhitaryan, che ha dato equilibrio. Infine a Dzeko, che nonostante l’età è ancora un professore dell’attacco. A Firenze è stato importante nel pezzo di partita che ha giocato, a Reggio Emilia per tutta la partita». Così Bucciantini sulla situazione dell’Inter e della Juve e sulle possibili soluzioni in casa nerazzurra.