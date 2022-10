Visnadi: «Dimarco? Era rigore e rosso, ma sportivamente non giusto»

Visnadi torna sull’episodio del mancato rosso a Dimarco in Fiorentina-Inter, che ha portato allo stop dell’arbitro Valeri (vedi articolo). Il giornalista, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, dà un suo giudizio sull’episodio.

LA MANCANZA – Gianni Visnadi non è certo che in Fiorentina-Inter possa avere delle responsabilità il VAR Maurizio Mariani per la mancata espulsione di Federico Dimarco: «Non lo sappiamo. Dovremmo conoscere l’audio della conversazione tra l’arbitro in campo, Paolo Valeri, e Mariani al VAR. Magari gli ha detto che è rigore e che lo deve cacciare, con altre parole, e l’altro ha deciso così. Resta il fatto che Dimarco non è stato espulso, questo è fuori discussione. Poi il fallo è avvenuto in area e il pallone era ancora nel rettangolo di gioco, anche se sportivamente non è giusto perché l’attaccante era riuscito a tirare. Era rigore, ma prima di tutto c’è l’espulsione. Io al VAR l’avrei richiamato per l’espulsione, poi è in area ed era rigore: non ci dovevano essere dubbi».