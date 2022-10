Oddo: «Inter mai inferiore al Barcellona! Asllani si è tolto un peso elevato»

L’Inter ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale in un girone con Bayern Monaco e Barcellona, facendo fuori proprio gli spagnoli. Secondo Massimo Oddo la squadra di Inzaghi non è mai stata inferiore a quella di Xavi. Le sue dichiarazioni a Prime Video

QUALITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi, contro ogni pronostico, ha centrato gli ottavi di Champions League con un turno di anticipo e in un girone complicato. Secondo Massimo Oddo, i nerazzurri non sono mai stati inferiori al Barcellona: «Il Bayern Monaco era la pretendente principale al primo posto, poi lo scontro diretto tra Inter e Barcellona andata e ritorno ha dato l’esito per il secondo posto. L’Inter ha sempre avuto qualità, nessuno se lo sarebbe aspettato ma io penso che questa Inter non sia inferiore a questo Barcellona. Ha avuto la meglio e quindi un plauso a loro ma non era così scontata la qualificazione del Barcellona. Asllani? Si è tolto un peso elevatissimo, al di là del fatto che ha mancato un gol clamoroso a Barcellona. Passi il turno e tiri un bel sospiro di sollievo».